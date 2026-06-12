Благотворителен рок маратон за Стохата стягат в Перник
Благотворителен рок маратон с участието на съзвездие родни рок музиканти стягат в Перник за рождения ден на изпадналия в беда местен рокаджия Стоян С...
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Благотворителен рок маратон с участието на съзвездие родни рок музиканти стягат в Перник за рождения ден на изпадналия в беда местен рокаджия Стоян С...