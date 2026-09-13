Рок банди с благотворителен концерт за катастрофирал моторист
София. На 29.10., сряда, няколко български рок банди ще свирят на благотворителен концерт за пострадалия с мотор при катастрофа Борис Христов. „Обрате...
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София. На 29.10., сряда, няколко български рок банди ще свирят на благотворителен концерт за пострадалия с мотор при катастрофа Борис Христов. „Обрате...
Бургас. Три бг рок банди ще свирят на осмото издание на Младежкия фестивал „Жреци на музите". Той ще се проведе на 23 август в морския град Царево. „S...
Добрич. Бутилки с уникално вино са подготвили като изненада организаторите на най-голямото рок събитие - "Каварна рок 2014" за бандите, които тази год...