Смолян се прекланя пред подвига на Владимир Серафимов
Община Смолян празнува 103 години от Освобождението на Родопите от османско иго. В тази връзка ще има редица прояви в града. Много граждани ще присъс...
Следете всички новини, анализи и коментари за Родопската Шипка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Община Смолян празнува 103 години от Освобождението на Родопите от османско иго. В тази връзка ще има редица прояви в града. Много граждани ще присъс...
Смолян. "Повече от век след „Родопската Шипка" събитията от Балканската война трябва отново да ни склонят към размисъл на какво сме способни като бълг...
Смолян. Смолян се прекланя пред подвига на полк. Владимир Серафимов. Днес Община Смолян отбелязва тържествено 102-та годишнина от Балканската война и...