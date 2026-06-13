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Да си роден на 29-ти

Да си роден на 29-ти

Да си роден на 29-ти февруари е особена благословия, отчитат нумеролозите. И причината е следната: това е единственият ден в годината, който е извън в...

01 януари | 20:15
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