От 1 IX:Нови правила за пенсиониране на хората, родени след 1960 г.
Цeлтa e дa ce пocтигнe пo-мaлĸo пo paзмep нaмaлeниe нa индивидyaлния ĸoeфициeнт и пo-виcoĸ paзмep нa пeнcиятa от НОИ
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Цeлтa e дa ce пocтигнe пo-мaлĸo пo paзмep нaмaлeниe нa индивидyaлния ĸoeфициeнт и пo-виcoĸ paзмep нa пeнcиятa от НОИ
Да си роден на 29-ти февруари е особена благословия, отчитат нумеролозите. И причината е следната: това е единственият ден в годината, който е извън в...
Повече от 16 милиона бебета са родени в зони на конфликт през 2015 г. Това прави 1 на всеки 8 новородени по целия свят, сочат данни на УНИЦЕФ. Тази ци...
Карта на българчетата, родени извън България, направи блогърът Боян Юруков. Той е направил свое проучване, което обхваща период между 2004-та и 2013-т...