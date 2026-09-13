И 8-годишни са бели робини
Продадена от семейството си проститутка ражда на 12, изнасилена е 1000 пъти Набират жертви чрез "лъскави" обяви за работа в интернет 19-годишно моми...
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Продадена от семейството си проститутка ражда на 12, изнасилена е 1000 пъти Набират жертви чрез "лъскави" обяви за работа в интернет 19-годишно моми...
Испания разби наша мрежа за трафик на хора и задържа 10 българи в Палма де Майорка Испанската полиция в сътрудничество с българските и германските вл...
Лондон. Трите жени, които бяха освободени от 30-годишен плен в къща в Лондон, са били използвани като слугини в дома на похитителите си, разкриха вчер...