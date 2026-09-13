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Крокодил ухапа Робен

Крокодил ухапа Робен

Доста странна контузия получи звездата на "Байерн" Ариен Робен. По време на лагера на баварците в Доха той бе ухапан от крокодил. Холандецът и съотбор...

17 януари | 19:34
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