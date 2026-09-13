Жената на Робен преборила Covid-19
Беше страшно, но тя се възстанови, заяви Ариен
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Беше страшно, но тя се възстанови, заяви Ариен
Това беше най-трудното решение, което трябваше да взема, категоричен е холандецът
Доста странна контузия получи звездата на "Байерн" Ариен Робен. По време на лагера на баварците в Доха той бе ухапан от крокодил. Холандецът и съотбор...