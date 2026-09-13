Борисов проведе телефонен разговор с директора на Европол
Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с директора на Европол Роб Уейнрайт, в който двамата обсъдиха последните операции за п...
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Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с директора на Европол Роб Уейнрайт, в който двамата обсъдиха последните операции за п...
„Уважаеми г-н Борисов, пиша Ви, за да ви информирам за значим оперативен успех в борбата с фалшификации на евро, постигнат от българските правоприлага...
"Вярвам че и днес България е надежден партньор в гарантирането на общата сигурност на Европейския съюз. Българските служби могат да координират успешн...