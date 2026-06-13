За първи път на "Винария 2015" в Пловдив: Чешки ризлинг грабна "Оскар"

"Мерло" от Ловеч и "Шардоне&Совиньон блан" от долината Струма също заслужиха "Златен ритон" Три "Златни ритона" бяха раздадени на пищна церемония в с...