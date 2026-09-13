Меле с камион на пътя затвори важен проход
Пътният трафик е пренасочен по обходни маршрути
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Пътният трафик е пренасочен по обходни маршрути
Обходният маршрут е през Ивански - Кълново – Айтос
Катастрофа между тир и автобус е станала в Ришкия проход край сунгурларското село Лозарево този следобед, съобщава bTV. В автобуса са пътували деца о...
Движението през Ришкия проход е затруднено. Причината е пътен инцидент между два леки автомобила на главен път, при разклона за Смядово, станал около...