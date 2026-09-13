Бебета рисчета в Софийския зоопарк (ВИДЕО)
Двете бебета са от защитен вид и са част от поколението на евроазиатските рисове
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Двете бебета са от защитен вид и са част от поколението на евроазиатските рисове
Фотокапан за появил се в Рила рис са заложили експерти. Следата от хищния бозайник от семейството на котките е открита при теренните проучвания в Нац...
София. Българският клон на природозащитната организация WWF стартира кампанията „Осиновете рис и спасете неговия дом", благодарение на която се опазва...