Всичко за Рики Мартин

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Рики Мартин: Не съм умрял!

Рики Мартин: Не съм умрял!

"Не съм умрял!" С тези думи в интернет Рики Мартин опровeрга слуховете, че бил издъхнал след автомобилна катастрофа. Той стана поредната жертва на фал...

06 януари | 19:10
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Рики по гащи в Бразилия

Рики по гащи в Бразилия

Рики Мартин, който дълго време криеше своята хомосексуалност, не пропусна да демонстрира колко татуировки притежава. В съвсем неглижиран вид той се по...

17 март | 19:20
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