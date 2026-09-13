Ново начало за Рики Мартин, раздели се с половинката си
Eто какво се случва
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Eто какво се случва
Племенникът на певеца отново го съди и го обвини в сексуален тормоз
Певецът няма повече да се притеснявала за делото по секстормоза
Предполагаемият обвинител на певеца в домашно насилие е един от членовете на собственото му семейство
„Pausa“ съдържа 6 парчета и звездни колаборации
Култовите изпълнители ще обиколят арените на Северна Америка
Момченцето се казва Рен
Засега певецът пази тайна дали е момче или момиче
"Не съм умрял!" С тези думи в интернет Рики Мартин опровeрга слуховете, че бил издъхнал след автомобилна катастрофа. Той стана поредната жертва на фал...
Латино изпълнителят Рики Мартин пак ще става баща, но този път на момиченце. Певецът сподели, че догодина ще добави дъщеричка към семейството си, инфо...
Рики Мартин, който дълго време криеше своята хомосексуалност, не пропусна да демонстрира колко татуировки притежава. В съвсем неглижиран вид той се по...