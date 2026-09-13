Всичко за Рийз Уидърспуун

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Рийз също нападна Оскарите

Рийз също нападна Оскарите

Рийз Уидърспуун е поредната знаменитост, която разкритикува академията за "белите" Оскари. "Не може номинациите да пренебрегват толкова много прекрас...

23 януари | 5:20
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Рийз играе боулинг за ЧРД

Рийз играе боулинг за ЧРД

Рийз Уидърспуун отпразнува нетрадиционно своя 38-и рожден ден. Актрисата в компанията на майка си бе на боулинг двубой в Нашвил. "Държа топка в ръкат...

24 март | 17:35
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