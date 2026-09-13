Рийз също нападна Оскарите
Рийз Уидърспуун е поредната знаменитост, която разкритикува академията за "белите" Оскари. "Не може номинациите да пренебрегват толкова много прекрас...
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Рийз Уидърспуун е поредната знаменитост, която разкритикува академията за "белите" Оскари. "Не може номинациите да пренебрегват толкова много прекрас...
Двете мацки в екшън сцена от филма
Рийз Уидърспуун отпразнува нетрадиционно своя 38-и рожден ден. Актрисата в компанията на майка си бе на боулинг двубой в Нашвил. "Държа топка в ръкат...