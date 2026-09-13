Гледаме Вагнер на Панчеревското езеро
Софийската опера представя „Рейнско злато“ на 24 и 25 юли
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Софийската опера представя „Рейнско злато“ на 24 и 25 юли
Световната певица с бурна съдба гостува в Софийската опера
София. Двеста бели балона пуснаха в градинката на „Кристал" възпитаници на НМУ „Любомир Пипков" в чест на 200-годишнината от рождението на Рихард Вагн...