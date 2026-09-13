Трагедия покруси прочут милиардер
Ето какво сполетя Ричард Брансън
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Ето какво сполетя Ричард Брансън
Акциите на компанията обаче паднаха с 11%
Космическият туризъм може да генерира близо 4 млрд. долара годишни приходи до 2030 година
Специалният летателен апарат ще се издигне до височина 90 километра
Това е наемът за една вечер
Това ще бъде първият пилотиран полет на Unity за многократна употреба
Милиардерът Ричард Брансън, основател на конгломерата „Върджин груп", претърпя тежък велосипеден инцидент на Британските Вирджински острови. По думит...
Бизнесменът няма как да дари имота в Тихия океан, не е земя, обясниха от Външно "Новобогаташът Ицо Мокрото си купил моренце на гърба на географията и...
Собственикът на компанията "Върджин" и милиардер Ричард Брансън се облече като стюардеса и обслужи пътниците на полет от Пърт до Куала Лумпур след за...