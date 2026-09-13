Йоанна иска душата на рибаря
Йоанна ще партнира на Ненчо в "Рибарят и неговата душа"
Следете всички новини, анализи и коментари за Рибарят И Неговата Душа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Йоанна ще партнира на Ненчо в "Рибарят и неговата душа"
Ненчо Балабанов и Веси Бонева в спектакъла
Ненчо Балабанов и Веси Бонева играят и пеят водещите партии в "Рибарят и неговата душа" - поп операта по безсмъртната творба на Оскар Уайлд, чиято пре...
"Рибарят и неговата душа" вчера се завъртя в юбилейно представление, с което екипът и театър "199" празнуват 10 години от премиерата. Сценичната верси...