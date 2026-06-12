Отложиха събарянето на рибарските хижи в Ченгене Скеле
Незаконните къщи в рибарското селище Ченгене Скеле оцеляха за пореден път. Акция "Багер", която трябваше да стартира в петък, внезапно бе отложена. Р...
Следете всички новини, анализи и коментари за Рибарски Хижи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Незаконните къщи в рибарското селище Ченгене Скеле оцеляха за пореден път. Акция "Багер", която трябваше да стартира в петък, внезапно бе отложена. Р...
Бургас. Багери влизат до броени дни в рибарското селище Ченгене Скеле край Бургас. Принудителната акция по събаряне на незаконните сгради там ще старт...