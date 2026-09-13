Майката на риалити звезда цъфна в "Съдебен спор" (снимки)
Разговорът в предаването е бил повече от любопитен
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Разговорът в предаването е бил повече от любопитен
Разказът на риалити звездата
София. Довечера е финалът на Big Brother All Stars по Нова телевизия. Зрителите ще изберат своята любима риалити звезда тази вечер, само след броени ч...