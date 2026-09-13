Прецедент в Big Brother. Зрителите са на ход
В новия сезона на Big Brother България за пръв път в историята на зрителите ще им бъде отдадена честта да станат част от шоуто като избират един от уч...
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В новия сезона на Big Brother България за пръв път в историята на зрителите ще им бъде отдадена честта да станат част от шоуто като избират един от уч...
Две легенди на телевизията ще го реализират
Екстремното риалити приключва след броени дни
Звездата и нейни колеги ще дарят на народа 1 милион
Плейбой иконата Кети Прайс се извини, че не е успяла да възпита сина си добре. Тя се появи в риалити шоу с 13-годишното момче, чиято още първа дума бе...
Диляна Попова и Юлиан Костов на романтичната вечеря