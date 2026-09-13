Джоли слага край на актьорската кариера
Тъжна новина за почитателите на божествената Анджелина Джоли - актрисата планира да сложи край на проектите си пред камера и да се фокусира върху режи...
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Тъжна новина за почитателите на божествената Анджелина Джоли - актрисата планира да сложи край на проектите си пред камера и да се фокусира върху режи...
"Дисни" се сдоби с още едно голямо име в режисьорския екип, работил по Star Wars франчайза - Райън Джонсън. Той ще поеме щафетата от Джей Джей Ейбрамс...
С награда за режисура бе удостоен спектакълът „Храбрият оловен войник" на великотърновския театър "Весел", представен на международен театрален фестив...