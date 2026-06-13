Разочарование за Везенков въпреки победа на Сакраменто Кингс
С успеха Сакраменто прекъсна негативната серия от две последователни загуби
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С успеха Сакраменто прекъсна негативната серия от две последователни загуби
Димитър Бербатов влезе като резерва за своя ПАОК и отбеляза гол. Тимът на българина елиминира на осминафиналите елитния АЕЛ Калони. Солунци надвиха в...
Мениджърът на "Нотингам" Дъги Фридман се запъна като магаре на мост за Димитър Евтимов. Помощник-треньорите му продъниха ушите, че българинът е готов...