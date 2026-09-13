Резачките на Renault с хибридни двигатели
Във френската компания Renault обсъждат възможността за използване на хибридни двигатели в спортните си модели. Това съобщава Autocar, като цитира Пат...
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Във френската компания Renault обсъждат възможността за използване на хибридни двигатели в спортните си модели. Това съобщава Autocar, като цитира Пат...
Икономистът ги снимал да секат незаконно дърва
Сливен. Роми унищожиха над 20 декара бадемова гора, за да се топлят. Всички дървета са отрязани с моторни резачки. "Не съм сигурен дали собствениците...
314 ментета бяха унищожени