Радев говори по телефона с колегата си от Израел
Двамата са обсъдили ескалацията на напрежение в региона на Близкия изток през последните дни
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Двамата са обсъдили ескалацията на напрежение в региона на Близкия изток през последните дни
Румяна Бъчварова връчи на държавния глава Реувен Ривлин своите акредитивни писма
Тел Авив. Израелският парламент избра Реувен Ривлин за следващ президент на страната. Ривлин ще наследи Шимон Перес, 90, който завършва своя седемгод...