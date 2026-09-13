Ал Пачино и Де Ниро в ретро музея
Фигурите на холивудските звезди Робърт де Ниро и Ал Пачино са най-новото попълнение във варненския ретро музей. Частната колекция от восъчни фигури на...
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Фигурите на холивудските звезди Робърт де Ниро и Ал Пачино са най-новото попълнение във варненския ретро музей. Частната колекция от восъчни фигури на...
Стотици хлапета извиха опашки пред восъчните фигури на Емил Димитров, Георги Калоянчев и Георги Парцалев. Децата и родителите им използваха съботния д...
Туристите умират за селфи с Ленин, Сталин и Че Гевара "Ауууу!", "Супер!", "Ха, соцът се е върнал" - това са само част от възклицанията на посетителит...
Събира от кибрити до лимузини, от декември ще ги показва