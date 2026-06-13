68 години Български спортен тотализатор: Празник с минало, настояще и вдъхновяващо бъдеще
Днес, 12 май 2025 г., в Централното управление на Български спортен тотализатор (БСТ) се проведе тържествено събитие по повод 68-ата годишнина на ин...
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Днес, 12 май 2025 г., в Централното управление на Български спортен тотализатор (БСТ) се проведе тържествено събитие по повод 68-ата годишнина на ин...