Всичко за Ресми Мурад

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АЛДЕ отличи кметове на ДПС

АЛДЕ отличи кметове на ДПС

Градоначалниците на Белица, Радослав Ревански и на Ардино, Ресми Мурад се бориха за престижните награди с още 33-ма кметове от 14 държави На 25 април...

26 април | 8:45
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