Турският посланик на знаково посещение в Кърджалийско. Очакванията
В Момчилград Н.Пр. Мехмед Саит Уянък се срещна с майката на легендата Наим Сюлейманоглу
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В Момчилград Н.Пр. Мехмед Саит Уянък се срещна с майката на легендата Наим Сюлейманоглу
Ще има специално заседание на всички общински лидери в областта
В област Кърджали е постигнало впечатляващ изборен резултат
Областният лидер на Движението с първи думи за кабинет
Това е най-мащабният социален проект на територията на общината, посочи кметът Ресми Мурад
Уредникът на ардинския музей Танер Чобанов запозна присъстващите с историята на древното тракийско светилище
Кметът на община Ардино Ресми Мурад призова успелите бизнесмени в Бурса да подадат ръка и да инвестират в родния си ардински край
План–сметката е съставена след проведени срещи с избиратели и представители на бизнеса
Градоначалниците на Белица, Радослав Ревански и на Ардино, Ресми Мурад се бориха за престижните награди с още 33-ма кметове от 14 държави На 25 април...
Кметът на община Ардино Ресми Мурад и управителят на софийската фирма „Пи Ес Пи" ЕООД Юлиан Димов прерязaха официално лентите на първите два санирани...
Кметът на Ардино Ресми Мурад и заместникът му Изет Шабан провериха хода на строителните дейности на новостроящия се мост над река „Коджадере", който щ...