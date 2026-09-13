Над 340 машини чистят пътищата от снега
АПИ апелира да се пътува само с подходящи гуми, съобразена скорост и повишено внимание
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АПИ апелира да се пътува само с подходящи гуми, съобразена скорост и повишено внимание
Републиканските пътища са проходими при зимни условия, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура". Температурите са в интервала от +...
Някои не са ремонтирани от 20-30 години, каза Десислава Терзиева