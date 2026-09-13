За първи път от 35 години. Ето къде изгря българското знаме
Светлинните ефекти и на двете локации продължиха от 19:00 до 21:00 ч.
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Светлинните ефекти и на двете локации продължиха от 19:00 до 21:00 ч.
Република Корея избра за свой представител у нас бившата тв водеща
Наши компании се интересуват от проекти за зелена енергия и жп инфраструктура у вас Директен полет Сеул - София ще ви направи желана дестинация, казв...
Президентът Росен Плевнелиев преди дни беше на официално посещение в Република Корея по повод 25-та годишнина от установяването на дипломатическите от...
СПА курортите ви ще доведат все повече наши туристи, казва посланикът на Република Корея Шин Менг-хо, смята посланикът - Ваше превъзходителство, Репу...
Изумен съм как спасявате евреите от нацистите, казва Шин Менг-хо, посланик на Република Корея Рядко се случва чужд дипломат толкова дълбоко да е вник...
София. Правителството одобри проекта на Меморандум за разбирателство между българското Министерство на младежта и спорта и Министерството на културата...