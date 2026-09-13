Wizz Air прибра у нас свои служители от Оман след ескалацията в региона
Специален полет кацна на летище „Васил Левски“-София, компанията обмисля помощ и за пътници
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Специален полет кацна на летище „Васил Левски“-София, компанията обмисля помощ и за пътници
Собственикът на автомобил, който бил репатриран, ги заплашил с личното си оръжие
Подобни случаи зачестяват, оплака се районен кмет в столицата
Община Велико Търново продължава инициативата за прочистване на общинските площи от изоставени стари коли. "Забравените" МПС-та които задръстват улици...
София. „Нелегалните имигранти трябва да бъдат репатрирани, те нямат бежански статут". Това заяви Ангел Джамбазки от ВМРО в сутрешния блок на Нова теле...