Полицията в Хасково проверява ремонта на стадиона в града
Полицията в Хасково започва проверка на ремонта на стадиона в града. Реновирането е започнало много преди обявяването на обществената пръчка, а провер...
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Полицията в Хасково започва проверка на ремонта на стадиона в града. Реновирането е започнало много преди обявяването на обществената пръчка, а провер...
Вторият етап от ремонта на булевард "Цариградско шосе" започва от днес. От тази сутрин до края на месеца ще бъде затворена една половина на булеварда...