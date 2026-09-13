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Платиха 5 бона за Библия

Платиха 5 бона за Библия

Добрич. Бизнесменът от Добрич Тошко Георгиев брои 5 хиляди лева за Библия от 1941 година. Ценната реликва е с автограф от йеросхимонах Пахомий - библи...

22 ноември | 22:10
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