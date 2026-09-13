Копието на съдбата - желано от Хитлер, ценено от завоеватели
Легенда гласи, че с него е пронизано тялото на Исус Христос след разпъването му
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Легенда гласи, че с него е пронизано тялото на Исус Христос след разпъването му
Поклонници посрещнаха тържествено реликвата в града на исусовото рождество
На 16 септември във Видин тържествено ще бъде посрещната свещена реликва – дрехата на Света Петка Търновска, с която е било облечено тялото и, съобщи...
Проф. Димитров повери на репортерка да пробва бижуто, което са носели българските владетелки В истинско шоу се превърна представянето на копието на ж...
Добрич. Бизнесменът от Добрич Тошко Георгиев брои 5 хиляди лева за Библия от 1941 година. Ценната реликва е с автограф от йеросхимонах Пахомий - библи...
Бродирани гербове, въртящи се седалки и безупречен ретро стил очакват ценителите на стари возила