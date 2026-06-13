"Реквием" на Велики четвъртък в Операта
Софийската опера представя прочутия "Реквием" на Верди на 9 април от 19 часа в навечерието на най-големия православен празник Великден. Участват Радос...
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Софийската опера представя прочутия "Реквием" на Верди на 9 април от 19 часа в навечерието на най-големия православен празник Великден. Участват Радос...