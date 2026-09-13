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Ливърпул ще предложи 118 милиона паунда,
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Ливърпул ще предложи 118 милиона паунда,
"Реал Мадрид" завърши на първо място в група А на Шампионската лига след рекордни попадения на Роналдо. Снощи тимът победи "Малмьо" с 8:0 в мач, с кое...
През октомври банките реализираха втората си най-висока печалба за 2015 г., докато лихвените проценти по депозитите се понижиха до ново рекордно дъно,...
Властите в Англия наложиха рекордна глоба на българска фирма заради бежанци. Мигрантите се промъкнали в каросерията на камион, докато той пътувал на к...