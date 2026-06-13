Делят на 5 фонда парите от ОП "Региони в растеж"
Бизнесът предложи алтернативен вариант за преминаване през Кресненското дефиле В 5 фонда ще бъдат разделени средствата за всичките 39 града по новата...
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Бизнесът предложи алтернативен вариант за преминаване през Кресненското дефиле В 5 фонда ще бъдат разделени средствата за всичките 39 града по новата...