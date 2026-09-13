Ремонтират 248 км пътища с европари
248 км второкласни и третокласни пътища ще бъдат обновени с европари. Вече са одобрени първите проекти за ремонт по новата Оперативна програма "Регион...
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248 км второкласни и третокласни пътища ще бъдат обновени с европари. Вече са одобрени първите проекти за ремонт по новата Оперативна програма "Регион...
90 млн. лв. по линия на ОП "Региони в растеж" ще бъдат инвестирани за образователна инфраструктура през този програмен период. Това обяви министърът н...
Заделят 136 млн. лв. за оборудване и ремонт на спешните центрове За 1,807 млрд. лв. ще могат да кандидатстват през новата 2016 година 39 големи общин...