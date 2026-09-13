Извънредно! Стана ясно за какво ще отговаря българският еврокомисар
Очаква се Урсула фон дер Лайен да обяви кои ще бъдат членовете на новата Европейска комисия
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Очаква се Урсула фон дер Лайен да обяви кои ще бъдат членовете на новата Европейска комисия
София. Отново възникна неразбирателство между мнозинството и опозицията по повод кворума в началото на парламентарното заседание. Председателят на Нар...
Видин. "Вотът на недоверие, поискан от ГЕРБ, не е насочен само срещу регионалния министър, а е за цялостната регионална политика на това правителство....