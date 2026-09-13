"РЕФАН БЪЛГАРИЯ" с престижния приз Golden European Award 2016 г.
На изискана церемония в Барселона пред представители на световни фирми с международно значение „Рефан България" и нейният управител Ангел Попов получи...
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На изискана церемония в Барселона пред представители на световни фирми с международно значение „Рефан България" и нейният управител Ангел Попов получи...
КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ HIMALAYAN GOJI BERY След като нашумя като ефективно средство за отслабване, Годжи бери навлиза и в състава на козметичните продукти,...
"Рефан България" получи световно признание. Лидерите в производството на аромати за фина парфюмерия и козметика "Ман", чиито оборот надвишава 1 милиар...
"Рефан България" дари кувьоз за болница във ВарнаБизнесмени наддаваха за страхотна фотосесия с Лили Иванова, Джоко Росич, Христо Шопов и още арт знаме...