Психопат напада жени и деца
Тормози цял квартал, не могат да го хванат
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Тормози цял квартал, не могат да го хванат
Голяма промяна с имотите в столицата
Работнически район вече става баровски
Взети са проби на шофьора, които да установят дали е имало алкохол или упойващи вещества в кръвта му
Автобус на столичния градския транспорт се вряза в спирка в квартал Редута. Според информация на общината млада жена е леко пострадала, но е отказала...
София. Баща уби детето си и се самоуби в столицата. Това съобщи Нова тв и уточни, че трагичният инцидент е станал в квартал "Редута". 33-годишният Ни...
София. Мъж е скочил от третия етаж на училище в столичния квартал "Редута". Той се е опитвал да избяга от полицията., съобщава "Фокус". Инцидентът е...