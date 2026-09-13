Пациентите поискаха спешна среща с Радев и Ивкова
Пет организации настояват за разговор за лекарствата, ТЕЛК, спешната помощ, здравния бюджет и бъдещето на НСЦРЛП
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Пет организации настояват за разговор за лекарствата, ТЕЛК, спешната помощ, здравния бюджет и бъдещето на НСЦРЛП
Статистика на Световната здравна организация сочи, че около 400 хиляди българи страдат от редки болести, като с световен мащаб са установени над 7 000...
Бургас. Неврохирурзите на МБАЛ-Бургас буквално са върнали от онзи свят двама пациенти с редки заболявания, съобщиха от болницата. Първият случай е на...
София. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) въведе промяна, според която пациентите, които страдат от редки заболявания, вече ще получават св...