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Рецидивист влиза в затвора

Рецидивист влиза в затвора

Сделка с крадени вещи вкара рецидивист в затвора за 3 години и половина. Благоевградчанинът Л. Х. бе признат за невинен, че през нощта на 1 ноември 20...

29 януари | 13:36
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