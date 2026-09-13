8,5 г. за рецидивист, опитал да изнасили баба
Районен съд Генерал Тошево осъди на осем години и половина 22-годишния рецидивист Емил Р. за опит за изнасилване на възрастна жена, съобщиха от пресце...
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Районен съд Генерал Тошево осъди на осем години и половина 22-годишния рецидивист Емил Р. за опит за изнасилване на възрастна жена, съобщиха от пресце...
Сделка с крадени вещи вкара рецидивист в затвора за 3 години и половина. Благоевградчанинът Л. Х. бе признат за невинен, че през нощта на 1 ноември 20...
Червен бряг. 5 поредни присъди на пробации дава районният съд в Червен бряг срещу рецидивиста от с. Радомирци Георги Георгиев. Това съобщи с възмущени...
Плевен. 24-годишният Ленко Асенов оцеля по чудо след зрелищна катастрофа, при която колата му се вряза в тролейбус. Мъжът шофирал бясно пиян зад волан...