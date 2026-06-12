"Девин" с категорична позиция по повод аварията
Стриктно спазваме всички законови изисквания и разпоредби, казаха от компанията
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Стриктно спазваме всички законови изисквания и разпоредби, казаха от компанията
Кърджали. Започна отводняването на речното корито на Арда в участъка на аварията, която прекъсна магистралния водопровод и остави без вода част от жит...