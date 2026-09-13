Селото с желязната вода стана имотна сензация
Между София и Стара планина – новата тиха локация на пазара
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Между София и Стара планина – новата тиха локация на пазара
Екипите засега се справят с положението
Четири влака останаха блокирани повече от час заради повреда на контактната мрежа край Реброво. Това съобщи бТВ и уточни, че камион е скъсал фиксиращо...