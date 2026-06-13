"Реал Мадрид" и ПСЖ с убедителни победи в ШЛ
"Реал Мадрид" и Пари Сен Жермен с убедителни победи в мачовете от предпоследния кръг на груповата фаза на Шампионска лига (ШЛ). "Шахтьор" и "Малмьо"...
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"Реал Мадрид" и Пари Сен Жермен с убедителни победи в мачовете от предпоследния кръг на груповата фаза на Шампионска лига (ШЛ). "Шахтьор" и "Малмьо"...
Гарет Бейл е поредната звезда на „Реал Мадрид", която се контузи и ще пропусне четвъртфиналния реванш с „Атлетико Мадрид" в Шампионската лига. Медици...