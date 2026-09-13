Продадоха Пепеляшка за $10 хил.
Уникална по рода си ръчно изработена кукла на Пепеляшка в японски стил беше продадена вчера през търг платформата на Yahoo за 10 500 долара, или 1,3 м...
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Уникална по рода си ръчно изработена кукла на Пепеляшка в японски стил беше продадена вчера през търг платформата на Yahoo за 10 500 долара, или 1,3 м...
Последен ден от фестивала "Лозенец диша", провеждаш се в столичния квартал "Лозенец". И днес той събра на едно място много творчески работилници и цен...
Деца и възрастни ще рисуват и ще се пробват на грънчарското колело За шеста поредна година в София се провежда фестивалът "София диша". Събитието е ч...
Кърджали. При голям интерес премина първият коледен базар от ръчно изработени изделия, организиран от НЧ „Обединение 1913", Бизнесинкубатор – Кърджа...