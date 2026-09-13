Факт! Имаме разяснителна кампания за влизането ни в еврозоната
24-годишният Георги Георгиев е спечилил конкурса
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24-годишният Георги Георгиев е спечилил конкурса
Такива квартали има във всеки град, пламне ли заразата там, пламва и градът
Благоевград. Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов инициира разяснителна кампания относно въвеждането на електронни здравни услуги за нас...