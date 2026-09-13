Обмислят аварийно разселване на бежанци
Възможността за аварийно разселване на бежанците в рамките на ЕС вече се обсъжда в Брюксел. Това стана ясно от думите на българския евродепутат от ГЕР...
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Възможността за аварийно разселване на бежанците в рамките на ЕС вече се обсъжда в Брюксел. Това стана ясно от думите на българския евродепутат от ГЕР...
Кърджали. Първите елени лопатари бяха пуснати в природата в района на махала Чеганци на границата между ловните дружини Костино и Черноочене. През пос...
Бургас. 700 яребици ще бъдат разселени от ловно-рибарско сдружение „Лебед", съобщи пред „Фокус" – Бургас секретарят на сдружението Невен Каравасилев....
Белград. Полицията в Сърбия разследва сделката за приватизация на компанията "Беопетрол", която през 2003 г. е купена от "Лукойл". Според доклад на ме...
Брюксел. Европейският парламент приканва държавите членки да използват изцяло наличните средства от фондовете за миграцията и убежищата, както и да се...