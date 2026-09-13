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Разследват "Лукойл" в Сърбия

Разследват "Лукойл" в Сърбия

Белград. Полицията в Сърбия разследва сделката за приватизация на компанията "Беопетрол", която през 2003 г. е купена от "Лукойл". Според доклад на ме...

17 октомври | 19:00
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