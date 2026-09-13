Всичко за Размисъл

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Ден за размисъл

Ден за размисъл

Днес е денят за размисъл преди утрешния балотаж, в който е забранена всякаква предизборна агитация. Изборният кодекс не допуска поставянето на агитац...

31 октомври | 8:17
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Кебапче за размисъл

Кебапче за размисъл

София. Навремето растяхме със задачи за басейни, които се пълнят от три тръби. И за влакове, които тръгват от гара А и по някаква причина не стигат на...

12 декември | 5:45
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