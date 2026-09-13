Ден за размисъл – забраните. Къде ще има трилотаж?
Местната власт има право да забрани продажбата на алкохол на територията на общината си
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Местната власт има право да забрани продажбата на алкохол на територията на общината си
Не се допуска предизборна агитация
За първи път гласуваме изцяло с машини
Алармата удари Тодор Тодоров от Републиканци за България
Гражданите ще имат срок за размисъл от 14 дни, след като получат от банката всички условия по предлагания от нея ипотечен кредит. Това гласи проект за...
Днес е денят за размисъл преди утрешния балотаж, в който е забранена всякаква предизборна агитация. Изборният кодекс не допуска поставянето на агитац...
Идва финалът на „Женени от пръв поглед" и участниците трябва да изберат дали ще останат женени или ще продължат живота си поотделно. След множество с...
София. Навремето растяхме със задачи за басейни, които се пълнят от три тръби. И за влакове, които тръгват от гара А и по някаква причина не стигат на...