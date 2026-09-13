Трима младежи в кома след катастрофа, бягали от полицията
Момчетата на 17,18 и 19 години вандалствали в центъра на Лозница
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Момчетата на 17,18 и 19 години вандалствали в центъра на Лозница
Докторите, виновни за смъртта на детето, може да останат без лекарски права Разград. Предварителният доклад на медицинския одит, представен на здравн...
София. Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов ще посети днес МБАЛ „ Св. Иван Рилски" - Разград. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство...
След канибалския пир шизофреникът хванал такси и отишъл при майка си Жесток хорър с вампирски сюжет се разигра на живо в разградската болница. Екшънъ...