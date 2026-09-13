Вирусите пак убиват българи! Епидемиолог бие тревога
Има вече бързи тестове, които и вкъщи могат да се направят, за да се определи от какво сме болни
Следете всички новини, анализи и коментари за Разболяване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Има вече бързи тестове, които и вкъщи могат да се направят, за да се определи от какво сме болни
Вижте коя страна ги дава, ако се заразите
Обичайно не се притесняваме да докосваме всички части на тялото си с ръце. Та нали то си е наше, значи можем да си го пипаме колкото си поискаме. А що...