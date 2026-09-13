Ева Мендес е бременна
Ева Мендес и Раян Гослинг чакат бебе номер две, пишат зад океана. Една от най-популярните холивудски двойки нямат сключен брак, но се радват на щастли...
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Ева Мендес и Раян Гослинг чакат бебе номер две, пишат зад океана. Една от най-популярните холивудски двойки нямат сключен брак, но се радват на щастли...
Ева Мендес загърби всякакъв светски живот. За разлика от повечето холивудски хубавици, които не слизат от червения килим и подиума на клубовете до пос...
Една от най-стабилните холивудски двойки сложи край на връзката си. Ева Мендес е решила да зареже Раян Гослинг. Причината е от традиционните: хубавецъ...