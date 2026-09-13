Раул изигра последния си професионален мач
Испанската легенда Раул изигра последния професионален мач в кариерата си. Нападателят помогна на своя тим Ню Йорк "Космос" да спечели титлата във вто...
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Испанската легенда Раул изигра последния професионален мач в кариерата си. Нападателят помогна на своя тим Ню Йорк "Космос" да спечели титлата във вто...
Бившият нападател на "Реал" Мадрид и Испания Раул Гонзалес обяви, че ще сложи край на активната си кариера следващия месец, когато ще приключи сезона...
Ню Йорк. Бившият нападател на Реал Мадрид, Шалке и Испания Раул подписа договор с американския Ню Йорк Космос, където са играли легендите Пеле и Франц...