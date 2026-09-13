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Легендата Раул каза "край"

Легендата Раул каза "край"

Бившият нападател на "Реал" Мадрид и Испания Раул Гонзалес обяви, че ще сложи край на активната си кариера следващия месец, когато ще приключи сезона...

16 октомври | 7:56
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